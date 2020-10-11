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Yaşam

İzmir'de sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de, sahte alkol içtikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınanlardan 2 kişi daha hayatını kaybetti. Ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan, 4 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

DHA11 Ekim 2020 Pazar 07:52 - Güncelleme: 11 Ekim 2020 Pazar 07:52
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İzmir'in Karabağlar, Konak, Bayraklı, Bornova ve Gaziemir ilçesinde, geçtiğimiz gün iddiaya göre sahte alkol içtikten sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılanlardan, 2 kişi daha hayatını kaybetti. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan, Nihat Karaoğlan(68) ve Necdet Kanatlıer(67) olduğu öğrenildi. Sahte alkolden ölenlerin sayısı 8'e yükseldi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 3 ve İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 kişinin daha sahte alkol içtikten sonra fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

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