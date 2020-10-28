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Yaşam

İzmir'de sahte içki can almaya devam ediyor: Ölü sayısı 38'e yükseldi

İzmir'de, sahte içki içtikten sonra fenalaştığı öne sürülen E.K. (56) ve yabancı uyruklu A.H. (32), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Şehirde sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.

DHA28 Ekim 2020 Çarşamba 22:42 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 22:42
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İzmir'de yaşayan E.K., 10 Ekim'de iddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşarak, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da kentteki özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edilen E.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan 16 Ekim'de yine sahte içki nedeniyle tedavi gördüğü Çeşme Devlet Hastanesi'nden Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edilen yabancı uyruklu A.H. de yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

E.K. ve A.H.'nin cenazeleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E.K. ve A.H.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

İki kişinin daha yaşamını yitirmesiyle kent genelinde sahte içkiden ölenlerin sayısı 38'e yükseldi.

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