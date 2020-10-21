İzmir'de 'sahte içki'den ölüm arttı

DHA 21 Ekim 2020 Çarşamba 00:37 - Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 00:37

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaşıp hastaneye kaldırılan Soner Pamukçu (25), 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Pamukçu ile birlikte İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Ödemiş ilçesinde, 10 gün önce bir büfeden pet şişe içerisinde sahte içki aldığı ileri sürülen Soner Pamukçu, içkiyi içtikten bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden yakınları Pamukçu'yu Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Titreyen ve nefes almakta zorlanan Pamukçu, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. 10 gün yaşam mücadelesi veren Pamukçu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soner Pamukçu'nun cenazesi, işlemlerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında polis, Pamukçu'ya sahte içki sattığı ileri sürülen büfe işletmecisi A.G.'yi (56) gözaltına aldı. A.G.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, Pamukçu'nun ölümünün ardından İzmir'de sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Soruşturma sürüyor.