İzmir’de su kesintisi 2019 nedeni nedir İZSU planlı su kesintileri İzmir'de sular ne zaman gelecek

İzmir’de 36 saat su kesintisi olacağı ile ilgili çıkan haberler üzerine; İzmir’de sular neden kesildi? İZSU hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İZSU planlı su kesintisi ne kadar sürecek? İzmir'de nerelerde su kesintisi olacak? Su kesintisi kaç saat sürecek? İzmir'de sular neden kesik? Vatandaşlar su kesintisiyle ilgili son dakika haberleri ve güncel gelişmeleri merak ediyor. Bizlerde İzmir'de yaşanan su kesinti sorunu ile ilgili ayrıntıları bu haberimiz üzerinde dereldik. İZSU Genel Müdürlüğü, su kesintisiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. 9 Ocak tarihli kesinti programına göre, İzmir'in 6 ilçesinde 36 saatlik su kesintisi olacak. Tahtalı Barajı'ndan kente su ileten ve Gaziemir Akçay Caddesi'nde bulunan isale hattında meydana gelen arızanın tamirini yapacak. Tamir işlemi süresince alternatif su aktarım imkanı bulunmaması sebebiyle, 9 Ocak Çarşamba günü saat 21.00 ile 11 Ocak Cuma günü saat 09.00 arasında Gaziemir ve Buca ilçelerinin tamamında; Karabağlar'ın Fahrettin Altay, Üçkuyular, Esentepe, Muammer Akar ve General Kazım Özalp mahalleleri hariç Karabağlar ilçesinin tamamında, Balçova'da sadece Çetin Emeç Mahallesi'nde, Konak ilçesinin ise Göztepe, Çankaya, Muratreis, Mithatpaşa, Pirireis, Kılıçreis, Kemalreis, Turgutreis, Akın Simav, Altıntaş, Barboros, Güngör, Mecidiye, Çakabey, Fatih, Namık Kemal, Atilla, Güneşli, Zafertepe, 2. Kadriye, Çimentepe, Tınaztepe, Duatepe, 19 Mayıs, Hasan Özdemir, 1. Kadriye, Yeşiltepe, Selçuk, Aziziye, Dayıemir, Dolaplıkuyu, Altay, Alireis, Kubilay, Süvari, Ülkü, Tuzcu, Yeni, Sakarya, Bozkurt, Şehit Nedim Tuğaltay, Tan, Mirali mahallelerinde (Bu mahallelerin dışında kalan mahalleler su alacak), Menderes'in Ata ve Hürriyet mahallelerinde su kesintisi yapılacak. İşte su kesintisinin yaşanacağı İzmir'de İZSU arıza bildirimi ile ilgili yapılan son dakika açıklamalar...

İzmir'de meydana gelen arızanın tamiri için planlı su kesintisi uygulanacak. Bazı bölgelere 36 saat su verilemeyecek. Vatandaşlar bu haberi duyunca merakla aramaya başladı. Konu ile ilgili İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir'in su ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndan kente su ileten ve Gaziemir Akçay Caddesi'nde bulunan isale hattında meydana gelen arızanın tamirini yapacak. Tamir işlemi süresince alternatif su aktarım imkanı bulunmaması sebebiyle, 9 Ocak Çarşamba günü saat 21.00 ile 11 Ocak Cuma günü saat 09.00 arasında su kesintisi yapılacak.







BORNOVA-GÖKDERE



09.01.2019 saat 21:00 ile 11.01.2019 saat 09:00 arasında yaklaşık 1 gün 12 saat su kesintisi olacaktır Gaziemir İlçesi, Akçay Caddesinde bulunan ve İzmir kentinin su ihtiyacının büyük bir kısmını Tahtalı barajından karşılayıp İzmir’e ileten Ø2200 mm. çaplı su isale hattında dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın kendiliğinden arıza meydana gelmiştir. Arızadan kaynaklanan su çıkışının miktar yüzeyde artmasından dolayı İdaremizce acilen arızaya müdahale edilerek tamir işleminin yapılması gerekmektedir. 09.01.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 11.01.2019 Cuma günü 09:00 arasında 36 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır. Gökdere mahallesi de bu kesintiden etkilenecektir.



KONAK - KOCATEPE



09.01.2019 saat 21:00 ile 11.01.2019 saat 09:00 arasında yaklaşık 1 gün 12 saat su kesintisi olacaktır. Gaziemir İlçesi, Akçay Caddesinde bulunan ve İzmir kentinin su ihtiyacının büyük bir kısmını Tahtalı barajından karşılayıp İzmir’e ileten Ø2200 mm. çaplı su isale hattında dışarıdan herhangi bir müdahale olmaksızın kendiliğinden arıza meydana gelmiştir. Arızadan kaynaklanan su çıkışının miktar yüzeyde artmasından dolayı İdaremizce acilen arızaya müdahale edilerek tamir işleminin yapılması gerekmektedir. 09.01.2019 Çarşamba günü 21:00 ile 11.01.2019 Cuma günü 09:00 arasında 36 saat süreyle su kesintisi yapılacaktır.B u kesintiden Kocatepe mahallesi de etkilenecektir.