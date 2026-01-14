İSTANBUL 8°C / 7°C
  İzmir'de şüpheli ölüm! Avukatın cesedi bulundu
Yaşam

İzmir'de şüpheli ölüm! Avukatın cesedi bulundu

İzmir'in Çiğli ilçesinde dağlık alanda ölü bulunan 69 yaşındaki avukatın ölümüne ilişkin 1 kişi gözaltına alındı.

14 Ocak 2026 Çarşamba 13:37
İzmir'de şüpheli ölüm! Avukatın cesedi bulundu
İzmir'in Çiğli ilçesinde 69 yaşındaki avukat dağlık alanda ölü bulundu, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Evka-2 bölgesinde dağlık alanda bir kişinin yerde hareketsiz durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İncelemede yerdeki kişinin 69 yaşındaki avukat Ali Aydın olduğu, darbedildiği ve yaşamını yitirdiği belirlendi.

Aydın'ın cesedi olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın aydınlatılması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.D.E'yi (30) gözaltına aldı.

M.D.E'nin emniyetteki ifadesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında Aydın'ı öldürdüğünü söylediği, Aydın'ın yürüyüş yapmak için dağlık alanda olduğu belirtildi.

