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Yaşam

İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İzmir'in Menemen ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda satışa hazırlanmış 262 adet esrar maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu satışını yaptığı öne sürülen K.Z. (19) gözaltına alındı.

DHA16 Nisan 2020 Perşembe 23:24 - Güncelleme: 16 Nisan 2020 Perşembe 23:24
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin uyuşturucu madde satışı yaptığı yönünde ihbar alınca harekete geçti. Bunun üzerine, araştırma başlatan ekipler K.Z.'nin Esatpaşa Mahallesi'nde oturduğunu tespit etti. K.Z.'nin belirlenen adresine operasyon düzenlendi. K.Z. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada satılmak üzere hazırlanmış 262 adet esrar maddesi ele geçirildi. Emniyete götürülen K.Z.'nin 'Uyuşturucu İmal ve Ticareti' suçundan işlem yapılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

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