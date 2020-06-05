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Yaşam

İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 774 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki ormanlık alanda polis ekiplerince yapılan operasyonda, 774 kök Hint keneviri ele geçirilirken, yakalanan şahıslardan birisinin 28 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

IHA05 Haziran 2020 Cuma 21:55 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 21:55
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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde yetiştiriciliğini önlemek amacıyla yaptıkları çalışmalar neticesinde, Ödemiş Yaylası dağ yolunda bulunan ormanlık arazi içerisinde ekili vaziyette Hint keneviri olduğuna yönelik istihbarat edinildi. Edinilen bilgiler ışığında adrese gerçekleştirilen operasyonda, 774 kök Hint keneviri, 6 adet tabanca fişeği, 7 adet 12 kalibre tüfek kartuşları, Hint keneviri bakımında kullanılan malzemeler ve çok sayıda mutfak malzemeleri ele geçirildi.

Öte yandan, yapılan operasyonda yakalanan baba ve oğul M.A. ve T.A hakkında yapılan soruşturmada, M.A. isimli şahsın uyuşturucu ticaretinden 28 yıl 8 ay hapis cezasının bulunduğu ve 32 bin 750 TL adli para cezasının olduğu tespit edildi.

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