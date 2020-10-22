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Yaşam

İzmir'de uyuşturucu tacirlerine operasyon

İzmir'de, polis ekiplerince bir eve yapılan baskında, 2 kilo 721 gram esrar, 73 gram kokain, 3 kök hint keneviri, av tüfeği, 51 bin 760 TL, 555 Euro ve 50 dolar nakit para ele geçirildi.

DHA22 Ekim 2020 Perşembe 20:11 - Güncelleme: 22 Ekim 2020 Perşembe 20:11
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Çiğli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi adına yapılan çalışmalar kapsamında, ilçedeki eve operasyon düzenledi. Yapılan baskında 4 şüpheli gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 2 kilo 721 gram esrar, 73 gram kokain, 3 kök hint keneviri, esrar maddesi iklimlendirmede kullanılan 5 Ledli ısıtıcı, uyuşturucu madde tartım ve paketlemede kullanılan çeşitli malzemeler ile birlikte uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 51 bin 760 TL, 555 Euro ve 50 Dolar nakit para ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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