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Yaşam

İzmir'de yaralı turna kurtarıldı

İzmir'de yaralı allı turnayı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

AA24 Şubat 2021 Çarşamba 23:29 - Güncelleme: 24 Şubat 2021 Çarşamba 23:29
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İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir gölette yaralı olduğu için uçamayan allı turna (flamingo), Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Sosyal medya hesaplarında, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi yakınındaki gölette bir allı turnanın uzun süredir uçamadığı şeklinde paylaşımlar yapılması üzerine harekete geçen ekipler, botla açılarak kuşu kurtardı.

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne getirilen allı turnanın, veteriner hekimlerce yapılan ilk müdahalesinde kanadında kırık olduğu tespit edildi.

Kuşun bakım ve tedavisinin ardından İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda koruma altına alınacağı öğrenildi.

Allı turna, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salınacak.

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