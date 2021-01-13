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Yaşam

İzmir'de yüzlerce iş yeri ve haneyi su bastı

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışın ardından, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 212 iş yeri ve haneyi su bastığını, mağdur olan vatandaşlara maddi destekte bulunacaklarını söyledi.

DHA13 Ocak 2021 Çarşamba 21:18 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 21:18
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İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayı Belediye Meclis toplantısı 2’nci birleşimi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki sağanak nedeniyle oluşan hasarı tespit etmek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek için belediye ekiplerinin sabaha kadar çalıştığını belirtti. Soyer, "212 iş yeri ve hane su baskını ile yüz yüze kaldı. Biz, ekiplerimizle sabaha dek çalıştık. Bu, bize gelen ihbarlar ve arkadaşlarımızın yaptığı tespitler sonucu ortaya çıkan rakamlar. Eğer ilçelerinizde, mahallelerinizde mağdur olduğunu bildiğiniz vatandaşlar varsa bizimle paylaşın. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmek istemiyoruz. Sağanak nedeniyle mağdur olan İzmirlilere maddi destekte bulunulacak, eşya yardımı yapılacak" dedi.

Öte yandan, İzmir toplu taşımasında HES kodu eşleştirmesini gerçekleştirdiklerini de kaydeden Soyer, sistemin büyük aksamalar yaşanmadan hizmete geçtiğini aktardı.

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