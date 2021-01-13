İzmir'de yüzlerce iş yeri ve haneyi su bastı

DHA 13 Ocak 2021 Çarşamba 21:18 - Güncelleme: 13 Ocak 2021 Çarşamba 21:18

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ocak ayı Belediye Meclis toplantısı 2’nci birleşimi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki sağanak nedeniyle oluşan hasarı tespit etmek ve vatandaşların mağduriyetini gidermek için belediye ekiplerinin sabaha kadar çalıştığını belirtti. Soyer, "212 iş yeri ve hane su baskını ile yüz yüze kaldı. Biz, ekiplerimizle sabaha dek çalıştık. Bu, bize gelen ihbarlar ve arkadaşlarımızın yaptığı tespitler sonucu ortaya çıkan rakamlar. Eğer ilçelerinizde, mahallelerinizde mağdur olduğunu bildiğiniz vatandaşlar varsa bizimle paylaşın. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmek istemiyoruz. Sağanak nedeniyle mağdur olan İzmirlilere maddi destekte bulunulacak, eşya yardımı yapılacak" dedi.

Öte yandan, İzmir toplu taşımasında HES kodu eşleştirmesini gerçekleştirdiklerini de kaydeden Soyer, sistemin büyük aksamalar yaşanmadan hizmete geçtiğini aktardı.