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Yaşam

İzmir'de zincirleme facia! 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

AA28 Haziran 2026 Pazar 14:29 - Güncelleme:
İzmir'de zincirleme facia! 4 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı
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Alınan bilgiye göre, R.A. idaresindeki 42 ALM 753 plakalı tır, gece saatlerinde Çanakkale-İzmir kara yolu Çaltılıdere mevkisinde kırmızı ışıktan bekleyen Fırat D. yönetimindeki 35 DBF 521 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazanın şiddetiyle savrulan araçlar, yoldaki iki araçla çarpıştı.

Yaralanan otomobil sürücüsü Fırat D. ile otomobildeki M.E.Y. Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Diğer iki araçtaki yaralanan 3 kişinin tedavisi olay yerinde ayakta yapıldı.

Sürücü Fırat D. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tır sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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