''Üstün zekalı'' öğrenci, ABD'deki Rice Üniversitesinde burslu okuyacak

Bir kamu kurumunda memur olarak görev yapan Nilüfer-İlker Çitci çiftinin oğulları Bartu Çitci'nin 150 IQ puanı ile üstün zekalı olduğu henüz ilkokul 3. sınıftayken tespit edildi.

Özel yetenekli öğrencilerin eğitim aldığı İzmir Bilim ve Sanat Merkezine (BİLSEM) kabul edilen Çitci, farklı ilkokul ve ortaokuldaki eğitimleri sırasında da TÜBİTAK'ın bilim olimpiyatlarında dereceler elde etti.

29 Mayıs Okulları Bornova Kampüsü 12. sınıf öğrencisi Çitci, öğretmenlerinin de teşviki ile "bilgisayar ve yazılım" alanında üniversite eğitimi almaya karar verdi.

Çitci, yapay zeka, sinir ağları ve nesnelerin interneti ile ilgili bir yazılım programına Yaşar Üniversitesi yüksek lisans öğrencileriyle imza attı.

Ailesi ve okulunun da desteğiyle ABD'deki üniversitelerle iletişime geçen Çitci, matematik ve yazılım alanındaki başarıları, sanat ve spora olan ilgisi sayesinde Rice, Michigan, Massachusetts, Ohio ve Arizona üniversitelerinden burslu eğitim için kabul aldı.

Yıllık eğitim ücreti 50 bin doların üzerinde olan ve bilim ile uzay çalışmalarında dünya çapında üne sahip Rice Üniversitesini tercih eden Çitci, Houston kentindeki eğitim kurumunda bilgisayar ve yazılım mühendisliği alanında ilerleyecek.

- "ÜLKEME DÖNERİM"



Bartu Çitci, AA muhabirine, BİLSEM'deki destekleyici eğitimi sırasında aldığı bilgisayar dersini çok zevkli bulduğunu belirtti.

Robotik çalışmalara ilgi duyduğunu ifade eden Çitci, "Çok hoşuma gitti. 'Bu çok eğlenceli, ben bunu yaparken yorulmuyorum. Yapmaktan zevk aldığım bir iş ve bana iş gibi gelmiyor.' dedim. O zamandan beri o hayalimin peşinden koşuyorum." diye konuştu.

Hedefi doğrultusunda çalıştığını ve ABD'deki bazı üniversitelere burslu kabul edildiğini söyleyen Çitci, "Rice Üniversitesi kabul aldığım en iyi üniversiteydi ve aynı zamanda bana en çok bursu veren üniversiteydi." dedi.

Çitci, üniversiteye burslu kabul edildiğini öğrendiğinde çok sevindiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Üniversite keşfetmek için iyi bir yer bence. Hedefime şimdilik ulaştım. Yeni hedefi orada bulmam gerekiyor diye düşünüyorum belki akademiye giderim belki Silikon Vadisi'ne çalışmaya giderim. Bir süre sonra da Türkiye'ye dönerim. Hayat gösterir. Ülkemi umarım orada iyi temsil ederim diye düşünüyorum. Orası çok kültürlü bir yer, birçok kültürün kaynaştığı bir yer, onları bir yerde görmek ilginç olacaktır. Türkiye'yi de Türk kültürünü de orada göstermiş oluruz. Kesinlikle ne zaman olur bilmiyorum ama Türkiye'ye dönmeyi düşünüyorum. Vatanıma geri dönerim, evim burası."

Okulun müdürü Mustafa Akkaya da yurt dışındaki üniversitelere öğrencilerinin her yıl kabul edildiğini, çalışkanlığı ve başarısıyla örnek olan Bartu Çitci'nin bu başarıyı bir adım ileri taşıdığını aktardı.

- AİLENİN DE GURURU OLDU



Baba İlker Çitci de ilkokul öğretmeninin dikkati sayesinde 3. sınıftayken Bartu'nun özel ve üstün zekalı bir öğrenci olduğunun fark edildiğini söyledi.

BİLSEM'de destek eğitimi almaya başlayan oğlunun başarısıyla kendi yolunu çizdiğini anlatan Çitci, üniversite eğitimi konusunda da Bartu'nun hedefini belirlediğini ve okulunun da desteğiyle önemli mesafe katettiğini vurguladı.

Çitci, "Tüm süreci kendisi takip etti. Endişeli olmamıza rağmen bize inanç veren oydu. Başarı da onun. Aile olarak biz destekledik ama bizim desteğimiz çok fazla diyemem. Esas başarı oğlumuzun." diye konuştu.

Bartu'nun ABD'de eğitim alacak olmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getiren baba Çitci, "İyi bir eğitim alacağına inanıyoruz. Vatana, milletine döner, güzel işler yapar diye umut ediyoruz." dedi.

Anne Nilüfer Çitci ise Bartu'nun bilgisayarın yanı sıra müzik ve sporda da başarılı olduğunu söyleyerek, "Başarıyı elde edebilmek için çok çabaladı, hedefledi. Sonrasında istediği yere ulaşmış olmasından bir anne olarak çok mutluyum." ifadesini kullandı.