İzmit Körfezi'nde yapılan dalışta görüntülendi! Sayıları azalıyor

Su altı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan ve ekibi, İzmit Körfezi'nin Gölcük ilçesi Değirmendere mevkisinde yaptığı dalışta, dış görünüşü itibarıyla insanların ilgisini çeken, koruma altındaki türlerden denizatlarını kaydetti.

Dalış sırasındaki kayıtta, denizatlarının su altındaki yaşamı görülüyor.

- "İNSAN BASKISI, TÜR İÇİN BÜYÜK BİR TEHDİT"

İzlenimlerini aktaran Ceylan, Uluslararası Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde yer alan Akdeniz ve Ege'de nesilleri neredeyse yok olan denizatlarını Değirmendere'de ve Marmara Denizi'nin serin sularında görüntülediklerini söyledi.

Ceylan, "Denizatlarını burada görmek muhteşem. Dilerim ki bunları gelecek nesillere de canlı olarak taşıyabilme yetisini gösteririz." ifadesini kullandı.

Ege ve Akdeniz'de 1990'lı yıllarda bulunabilen bu canlı türünü, şimdi sadece Marmara Denizi ve Karadeniz'de görebildiklerini dile getiren Ceylan, "Yaşam alanlarının tahribi, avcılık ve diğer insan kaynaklı baskılar türün en büyük tehditleri. Sakin görünüşlerinin yanında doymak bilmez karnivordurlar (etobur). Hava sıcaklıkları artınca derinlere giden tür, yüzey suları soğuyunca sığlığa çıkarlar. İzmit Körfezi, Marmara da önemli yaşam alanları. Denizatlarının benim için farklı bir gizemi vardır. Arşivimde binlerce kareleri ve video kayıtları var. Yine de her fırsatta yaşamlarından kayıt almaya gidiyorum." diye konuştu.

Denizatlarının çekimini ilk olarak 1990'lı yıllarda Fethiye ve Kaş'ta yaptığını aktaran Ceylan, bu canlıların şimdilerde o bölgede bulunmadığını kaydetti.

Ceylan, denizatı neslinin dünyada tehlike altında olduğuna değinerek, "Bizde de öyle. Ekolojik fakirleşme, denizlerde her gün artan insan baskısı, tür için büyük bir tehdit. Bu nedenledir daha fazla kayıt alma sevdam. Doğaya borcumu tanıyarak ve tanıtarak ödemeye çalışıyorum." değerlendirmesinde bulundu.