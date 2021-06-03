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Yaşam

İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen yük gemisine 1,3 milyon lira ceza kesildi

Kocaeli'de deniz uçağıyla yapılan denetimlerde İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen gemiye, 1 milyon 301 bin lira ceza kesildi.

AA03 Haziran 2021 Perşembe 14:50 - Güncelleme: 03 Haziran 2021 Perşembe 14:51
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, deniz kontrol uçağıyla İzmit Körfezi'ne giriş yapan gemiler ve sanayi kuruluşları denetleniyor.

İzmit Seka Park alanından kalkış yapan deniz uçağı, İzmit Körfezi'ne dökülen tüm suları ve körfeze giren gemileri kontrol ederken, Demiryeri mevkisinde Türk bandıralı kuru yük gemisinin denizi kirlettiği tespit edildi.

Deniz uçağının ihbarıyla olay yerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Demirli bulunan kuru yük gemisinin denize kirli balast döktüğünü belirleyen ekipler, gemiye 1 milyon 301 bin lira para cezası uygulandı.

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