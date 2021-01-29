İSTANBUL 9°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2021 Cuma / 15 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2879
  • EURO
    8,849
  • ALTIN
    436.332
  • BIST100
    1491.06
  • Haberler
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Jandarma baskını yapılan evde 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza kesildi
Yaşam

Jandarma baskını yapılan evde 31 kişiye 106 bin 516 lira ceza kesildi

Osmaniye'de jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda kumar oynarken yakalanan 31 kişiye, kumar oynamak ve sosyal mesafe kuralını ihlalden 106 bin 516 lira ceza kesildi.

DHA29 Ocak 2021 Cuma 13:26 - Güncelleme: 29 Ocak 2021 Cuma 13:26
ABONE OL

Sumbas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alibeyli köyünde yaşayan M.Ü.Y.'nin evinde kumar oynandığı bilgisi üzerine adrese operasyon düzenledi. Alınan arama kararı doğrultusunda eve giren ekipler, içeride bulunan 31 kişiye kumar oynamak ve sosyal mesafeye kurallarına uymamaktan toplam 106 bin 516 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca yapılan aramada İ.B.'nin üzerinde 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. M.Ü.Y. ile M.Y. hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan, İ.B. hakkında ise 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçlarından adli işlem başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler M.Ü.Y., M.Y. ve İ.B. jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.