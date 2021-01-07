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Yaşam

Jandarma ekipleri gümrük kaçakçılarına geçit vermedi

Şanlıurfa'da gümrük kaçağı 300 cep telefonu ve 600 batarya ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.

AA07 Ocak 2021 Perşembe 10:20 - Güncelleme: 07 Ocak 2021 Perşembe 10:20
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucunda gümrük kaçağı mal getirdiği tespit edilen bir kişiyi takibe aldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda durdurulan otomobilin konsol kısmında oluşturulan gizli bölmede 300 cep telefonu, 600 telefon bataryası ile 1195 dolar ve 2 bin 370 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü, sağlık kontrolünün ardından işlemleri için karakola götürüldü.

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