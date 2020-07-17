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Yaşam

Jandarma, lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirdi: 3 gözaltı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, jandarma ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi, 2'si Suriyeli 3 kişi gözaltına alındı.

DHA17 Temmuz 2020 Cuma 00:46 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 00:46
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında Suriye uyruklu A.Z. (22) ve H.S.'nin (21), uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, saat 22.00 sıralarında şüphelileri Yeniceköy Mahallesi yolu üzerinde A.Y. (41) isimli kişiye uyuşturucu madde satarken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst araması ve bindikleri takside yapılan aramada yanlarında bulunan poşet içerisinde lavaşa sarılı 500 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden A.Y. alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.Z. ve H.S.'nin ise İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Şüphelilerin buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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