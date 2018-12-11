Jandarma ve JSGA memur alımı ne zaman Jandarma Genel Komutanlığı memur alımı başvuru şartları nedir

Jandarma ve JSGA memur alımı ne zaman 2018 2019 Jandarma memur alımı başvuru şartları nedir? Devlet memuru olmak isteyenler merakla Jandarma ve Sahil Güvenlik KPSS puanı ile kamu personeli alımı ilanına gözlerini çevirdi. Peki Jandarma alımı ne zaman kimler başvurabilir? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS puanına göre 5 farklı unvanda kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu ilana başvurular bugün başlarken 26 Aralık'ta sona erecektir. J.Gn.K.lığı karargahı ile bağlı birlik ve kuramlarında istihdam edilmek üzere (5) unvanda (33), Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam edilmek üzere (4) unvanda (4) olmak üzere, toplam (9) unvanda (37) açıktan devlet memuru alınacaktır. Başvurular, 11-26 Aralık 2018 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım yapılacak devlet memuru branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı devlet memuru temini duyurusunda belirtilmiştir. İşte merak edilen Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi memur alım ilanı son dakika haberleri ve en son gelişmeleri star.com.tr’de…

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI MEMUR ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi memur alımı başvuruları 11-26 Aralık tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım yapılacak devlet memuru branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan duyurularda ilan edilecek.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda KPSS puanına göre 5 farklı unvanda kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi. Söz konusu ilana başvurular bugün başlarken 26 Aralık'ta sona erecektir.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 33, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4 olmak üzere toplam 37 açıktan devlet memuru alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular 11-26 Aralık tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım yapılacak devlet memuru branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan duyurularda ilan edilecek.

Başvuracak adayların Türk vatandaşı olmaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşımaları, 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden belirtilen en az puanı almış olmaları gerekiyor.

Adayların yapılacak uygulamalı meslek bilgisi ve mülakat sınavlarında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden "Sivil Memur Adayı Olur" kararını içeren sağlık raporu almaları isteniyor.

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI İLE JSGA MEMUR ALIM ŞARTLARI NELER?

Başvuracak adayların Türk vatandaşı olmaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşımaları, 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden belirtilen en az puanı almış olmaları gerekiyor.

Adayların yapılacak uygulamalı meslek bilgisi ve mülakat sınavlarında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden "Sivil Memur Adayı Olur" kararını içeren sağlık raporu almaları isteniyor.

Kamu personeli kadrolu memur alımı şartları!

a. Türk Vatandaşı olmak.

b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmak.

c. 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve internette yayımlanan başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen en az puanı almış olmak.

ç. Müracaat tarihi (internetten yapılan ön başvurunun son günü) itibariyle 18 yaşını tamamlamış veya Türk Medeni Kanunun 12'nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak.

d. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

e. 657 Devlet Memurları Kanunu 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

f. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi görevlerde çalışıyor olmamak.

g. Erkek adaylar için; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş (tecilli) veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak.

ğ. Yapılacak uygulamalı meslek bilgisi sınavı ve/veya mülakat sınavında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı, Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümlerine göre "Sivil Memur Adayı Olur" kararlı sağlık raporu almış olmak.

h. Hakkında yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucu olumlu olmak.

ı. Başvuru kılavuzunda belirtilen kadro unvanlarının hizasında belirtilen niteliklerin tamamına sahip olmak.

2 - BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:

Açıktan Devlet Memuru Teminine başvurular, 11-26 Aralık 2018 tarihleri arasında www.jandarma.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

Başvuru kılavuzu www.jandarma.gov.tr,www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr (Devlet Personel Başkanlığı) internet sitelerinde yayımlanacaktır.

3 - TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı

Personel Temin Merkez Komutanlığı

Beytepe/Çankaya/ANKARA

TEL : (0312) 464 4836

Faks : (0312) 464 4848

www.jandarma.gov.tr,www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr