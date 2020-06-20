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Yaşam

Jandarma, yaşlı kadının sırtındaki ot dolu sepeti alarak evine kadar taşıdı

Artvin'in Yusufeli ilçesinde jandarma, ot dolu sepeti sırtında taşıyan yaşlı kadına yardım etti.

AA20 Haziran 2020 Cumartesi 14:31 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 14:31
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Altıparmak köyünde rutin devriye faaliyetlerini yürüten jandarma ekipleri, bahçesinden biçtiği otları yüklediği sepetini sırtında taşıyarak evine doğru yürüyen 76 yaşındaki Fatma Zehra Karahan ile karşılaştı.

Ekipte görevli jandarma, Karahan'dan aldığı sepeti sırtına takarak kadının aynı bölgedeki evine kadar taşıdı. Karahan, jandarmalara yardımı için teşekkür etti.

Öte yandan, trafik polisleri Hasanağa Mahallesi'nde el arabasıyla bahçesine yük taşırken zorlandığını fark ettikleri 65 yaşındaki Mehmet Demirci'ye yardım etti.

Bir trafik polisi, el arabasını Demirci'nin bahçesine kadar ulaştırdı.

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