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Yaşam

Jandarmadan denetim

Marmaris'te jandarmadan havadan trafik denetimi.

DHA28 Aralık 2020 Pazartesi 20:40 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 20:40
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde, jandarma ekiplerince helikopter ile havadan trafik denetimi gerçekleştirildi. Kural ihlali yapan 2'si motosikletli toplam 6 sürücüye 1300 TL ceza kesildi.

Marmaris Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Hisarönü ve Bozburun mahalleleri arasındaki toplam 70 kilometrelik kara yolunda 2 trafik ve 2 asayiş trafik timiyle denetim yaptı. Denetime bir helikopter havadan destek verdi. 1 saat içinde 54 araç denetlenirken, hatalı solama yapan, park yasağına uymayan ve kask takmadıkları belirlenen 2'si motosiklet sürücüsü toplam 6 sürücüye 1300 TL para cezası kesildi. Havadan denetimlerin yeni yılda aralıksız devam edeceği bildirildi.

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