İSTANBUL 28°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2020 Salı / 30 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8558
  • EURO
    7,8507
  • ALTIN
    400.604
  • BIST100
    119281
Yaşam

Jandarmadan kenevir tarlasına operasyon

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir bahçede 28 kök kenevir ele geçirildi.

IHA21 Temmuz 2020 Salı 00:20 - Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 00:20
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ve Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Kartepe ilçesi Çepni Mahallesi’nde bir bahçede kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaşıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, belirlenen bahçeye baskın yaptı. Operasyonda bahçede ekili 28 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi ifadeleri alınmak üzere Kartepe İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü. Ekipler tarafından toplanan kenevirlere el konurken, 3 şahıs hakkında işlem yapıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.