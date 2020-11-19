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Yaşam

Jandarmadan sahte içki operasyonu

Sakarya'da jandarma durdurduğu araçta 140 şişe sahte içki ele geçirildi.

IHA19 Kasım 2020 Perşembe 23:11 - Güncelleme: 19 Kasım 2020 Perşembe 23:11
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Sakarya’nın Karasu ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir araçta 140 şişe sahte içki  ele geçirildi.

Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğünde H.K. isimli şahsın kullanımında olan araç Karasu ilçesi Limandere kavşağında durduruldu. Jandarma ekiplerince araçta yapılan arama kapsamında 48 adet 35 cc, 24 adet 50 cc, 48 adet 70 cc, 12 adet 100 cc ve 8 adet 150 cc olmak üzere toplamda 140 adet sahte olduğu değerlendirilen rakı ele geçirildi. Araçta bulunan H.K. ile B.A. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi jandarmadaki işlemleri sonrasında serbest bırakıldı.

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