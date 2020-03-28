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Yaşam

Jandarmayı kavga var diye çağırdılar, sürpriz yaptılar

SİVAS'ın Kangal ilçesinde, kavga ihbarına giden jandarma ekiplerine köylüler sürpriz yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmaları kısıtlanan kişilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan jandarma ekipleri alkışlarla karşılandı, ıslak mendil ve kolonya ikram edildi.

DHA28 Mart 2020 Cumartesi 16:33 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 16:33
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Kangal'a 44 kilometre uzaklıktaki Çetinkaya köyünde muhtar Yasin Akbulut, 112 çağrı merkezini arayarak köy meydanında kavga çıktığını belirtince böyleye jandarma ekipleri sevk edildi. Kavga ihbarı üzerine köye giden Çetinkaya Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerine köylüler sürpriz yaptı. 

Alkışlarla karşılanan jandarma ekipleri, köyde kavga olmadığını görünce şaşkınlıklarını gizleyemedi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evinden çıkmaları kısıtlanan kişilerin tüm ihtiyaçlarını karşılayan jandarma ekiplerine köylüler desteklerden ötürü teşekkür etti. Muhtar Yasin Akbulut ve köylüler ekiplere ıslak mendil ve kolonya ikram etti. Jandarma ekipleri ise köylülere alkışlı destekten ötürü teşekkür etti.  

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