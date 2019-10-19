Japonya’da tüketilmesi zorunlu! Türkiye'de de üretilmeye başlandı

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Japonya’da zorunlu olan mor ekmek Türkiye’de de üretilmeye başlandı

Vücutta onarım başlatan mormiks’den yapılan ve Japonya’da zorunlu olan mor ekmek, Malatya’da da üretilmeye başlandı.

  • İHA
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İstanbul Üniversitesi Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi’nin on yıllık araştırmaları sonucu Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen mor ekmeğin  imalatına Malatya’da başladı. Türkiye’de Mor ekmek konusunda uzun süredir çalışma yapan Prof. Dr. İhsan Kara ve ekibinin 12 yıllık emeğinin karşılığı olan Mor ekmek Türkiye’de ilk kez Malatya’da üretilmeye başlandı. Japonya’da zorunlu olarak tüketilen mor ekmeğin Türkiye’de ise ilk kez Malatya da ilk kez  kendi fırınlarında üretimini yaptıklarını söyleyen fırın şirketinin Yönetim Kurulu başkanı Bahadır Yılmaz, “Malatyalı Profesörümüz İhsan Kara ve ekibine teşekkür ediyorum. Özellikle beyaz ekmeğin, çok hızlı sindirildiği, kan şekeri düzeyini olumsuz etkilediği, glisemik indeksi yüksek olduğu ve obezitenin nedenlerinden biri sayıldığı için, uzmanlar tarafından fazla  tüketilmesi tavsiye edilmemektedir. Bir başka deyişle, beyaz ekmek artık sağlıklı beslenmenin bir parçası değildir ve hatta bir cips, bir kola gibi de düşmandır” dedi.
 
Mor ekmeği önce kendi tükettiklerini de anlatan Yılmaz,  "Mor ekmeği ürettik. Öncelikle kendimiz tükettik. Faydalı olduğuna inandık, yakınlarımıza önerdik. Olumlu tepkiler gördük. Piyasada satmaya karar verdik. Şimdi burada Mor Ekmek, simit, baklava üretimini yapıyoruz. Şuan için çok olumlu tepkiler alıyoruz. Ürünlerimizi Malatya dışına da göndermeye başladık” ifadelerini kullandı.
 
Mor ekmek ve ürünlerin Mormiks’ten yapıldığını kaydeden Yılmaz, “Ürünlerimiz tamamen Mormiks’ten yapılmaktadır. Mormiks bir fonksiyonel gıdadır. Fonksiyonel gıda demek, vücutta onarım işlemlerini başlatmaya çalışan gıdadır. Bu tür gıdalar Japonya’da devlet kanunuyla zorunlu hale getirilmiştir. Türkiye’de Mormiks Prof. Dr. İhsan Kara tarafından 19 kişilik ekiyle 12 yılda ortaya çıkan bir başarı ve emeğin ürünüdür. Tamamıyla doğaldır ve tamamıyla orijinaldir. Mormiks’in faydaları. Şeker hastalarımızın şekerini baskılamakta, ve şeker hastalıklarının yan etkileriyle de mücadele etmektedir. Mormiks Kalp Damar hastalıkları, yüksek tansiyon, kalp beyin damarları tıkanmalarında, böbrek yetmezliklerinde, kol bacak ağrıları ve uyuşmalarında, diz ve kalça eklem ağrıları, unutkanlık ve alzheimer hastalıklarında çok başarılı sonuçlar elde edildiği hocalarımız tarafından kanıtlanmıştır. Mormiks öncelikle hayvanlar üzerinde denenmiş ve daha sonrada insanlar tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Mormiks’in Sayın Hocamızın Malatyalı olması nedeniyle Malatya da üretilerek Türkiye ye açılması bizim için Malatya’mız için gurur vericidir" diye konuştu.
 
Ekmeği yapan usta Abdulvap Çatkın ise, mormiksin boyalı ekmeklerinin de piyasaya çıkmaya başladığını belirterek, uyarılarda bulundu. Mormiks’in gerçek olup olmadığını anlamak için limon sıkarak yapılacak testin yeterli olduğunu anlatan Çatkın, “Prof İhsan Kara ve ekibi tarafından geliştirilen Mormiks Malatya’da sadece iki firma tarafından üretiliyor. Mormiks’in boyalıları da piyasada çıkmaya başladı. Mormiksin testi ise limon sıkılarak anlaşılır. Limon sıkılınca gerçeği renk değiştirir. Sahtesi ise rengi değişmez. Malatya’mıza hayırlı olsun, şifa olsun” şeklinde konuştu.
 
Mor ekmek kullanmaya başlayan vatandaşlar da memnuniyetini dile getirerek, sağlık açısından mor ekmeği tercih ettiklerini kaydetti.

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