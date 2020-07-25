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Yaşam

Jeneratörle balık avlamaya çalışan 2 kişi, akıma kapılarak öldü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde jenatörle suya elektrik vererek balık avlayan Ali Yıldız (48) ile Cabir Çatal (44), akıma kapılarak hayatını kaybetti. Çatal'ın kardeşinin de 6 yıl önce, aynı yöntemle balık avlamaya çalışırken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

DHA25 Temmuz 2020 Cumartesi 19:08 - Güncelleme: 25 Temmuz 2020 Cumartesi 19:08
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Çatal'ın kardeşinin de 6 yıl önce, aynı yöntemle balık avlamaya çalışırken yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Batıayaz Nehri'nde meydana geldi. Yaylıca Mahallesi'nden yola çıkıp nehre gelen Ali Yıldız ile Cabir Çatal, balık avlamak için yasak olmasına rağmen jeneratörle suya elektrik akımı verdi. Bir süre balık avlayan ikili, suyla temas edince akıma kapıldı. Yıldız ve Çatal'ı hareketsiz gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız ve Çatal'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KARDEŞİ DE AYNI YÖNTEMİ KULLANIRKEN ÖLMÜŞ

Öte yandan, Çatal'ın 6 yıl önce kardeşinin de aynı yöntemle balık avlarken akıma kapılıp, yaşamını yitirdiği ortaya çıktı. 

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