Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? Jet Sosyete yeni sezon tarihi belli oldu!

Tüm Jet Sosyete takipçileri büyük bir heyecanla yeni seoznunun başlamasını bekliyor. Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Jet Sosyete yeni sezon tarihi belli oldu. Yeni sezonda internet üzerinden yayınlanacak olan Jet Sosyete'ye Özkan Uğur, Mahipr İpek ve Gülay Afşar gibi isimler katıldı. Senaryosu Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı Jet Sosyete bu cuma yeni maceralarıyla puhutv'de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Jet Sosyete yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

JET SOSYETE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Jet Sosyete yeni sezon tarihi belli oldu. Jet Sosyete yeni sezonuyla 11 Ekim'den itibaren sadece puhutv'de yayınlanacak. Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin’in rol aldığı Jet Sosyete’nin senaryosunu Gülse Birsel kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor.

BÖLÜMLER 50 DAKİKA OLACAK

Süre kısalacak ama kahkahaların etkisi artacak. Gülse Birsel, 50-60 dakikalık bölümlerde güçlü esprilere daha çok dikkat etti.

11 Ekim’den itibaren her hafta cuma günü yeni bir bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak olan dizinin önceki tüm bölümleri de puhutv.com’dan ücretsiz olarak izlenebilecek.