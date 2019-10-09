Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? Jet Sosyete yeni sezon tarihi belli oldu!
Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı tüm izleyiciler tarafından merak edilmeye başlandı. Jet Sosyete yeni sezon tarihi belli oldu. Yeni sezonda internet üzerinden yayınlanacak olan Jet Sosyete'ye Özkan Uğur, Mahipr İpek ve Gülay Afşar gibi isimler katıldı. Merakla beklenen dizi Jet Sosyete'nin yeni sezonundan fragman yayınlandı. Senaryosu Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı Jet Sosyete bu cuma yeni maceralarıyla puhutv'de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Jet Sosyete yeni sezonu hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte tüm merak edilenler..
Tüm Jet Sosyete takipçileri büyük bir heyecanla yeni seoznunun başlamasını bekliyor. Jet Sosyete yeni sezon ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Jet Sosyete yeni sezon tarihi belli oldu. Yeni sezonda internet üzerinden yayınlanacak olan Jet Sosyete'ye Özkan Uğur, Mahipr İpek ve Gülay Afşar gibi isimler katıldı. Senaryosu Gülse Birsel imzalı, BKM yapımı Jet Sosyete bu cuma yeni maceralarıyla puhutv'de seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Jet Sosyete yeni sezon hakkında merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.
JET SOSYETE YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Jet Sosyete yeni sezon tarihi belli oldu. Jet Sosyete yeni sezonuyla 11 Ekim'den itibaren sadece puhutv'de yayınlanacak. Cengiz Bozkurt, Derya Karadaş, Gülse Birsel, Hasibe Eren, Sarp Apak, Şahin Irmak, Enis Arıkan, Ayşenil Şamlıoğlu, Tuğba Çom Makar, Deniz Cengiz, Ecem Uzun ve Emre Taştekin’in rol aldığı Jet Sosyete’nin senaryosunu Gülse Birsel kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Hakan Algül oturuyor.
BÖLÜMLER 50 DAKİKA OLACAK
Süre kısalacak ama kahkahaların etkisi artacak. Gülse Birsel, 50-60 dakikalık bölümlerde güçlü esprilere daha çok dikkat etti.
11 Ekim’den itibaren her hafta cuma günü yeni bir bölümle izleyicilerinin karşısına çıkacak olan dizinin önceki tüm bölümleri de puhutv.com’dan ücretsiz olarak izlenebilecek.
USTA OYUNCULAR KADRODA
Jet Sosyete’nin büyük bir heyecanla beklenen yeni sezonuna ise iki yeni oyuncu dahil oldu. İlk bölümü 11 Ekim Cuma günü yayınlanacak dizinin kadrosunaH Özkan uğur ve Mahir İpek de katıldı.
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