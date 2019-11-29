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Jungle filmi konusu nedir? Jungle filmi oyuncu kadrosunda kimler var?

Jungle filmi konusu nedir? Jungle filmi oyuncu kadrosunda kimler var? gibi soruların yanıtları tüm televizyon takipçileri tarafından merak ediliyor. Bu akşam Show Tv ekranlarında saat 23:30'da ekranlara gelecek olan Jungle filmi izleyenleri ekran başına kilitleyecek. Gerçek yaşam öyküsüne dayanan ve başrolünde Daniel Radcliffe'ın yer aldığı Jungle filmi etkileyici konusu ve çekimleri ile dikkatleri çekiyor. Jungle, 2017 yapımı korku filmi olarak sinemalarda izleyicilerle buluşmasının ardından televizyonda da beğeni toplamaya devam ediyor. Jungle filmine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Bu akşam saat 23:30'da Show Tv ekranlarında izleyiciler ile buluşacak olan Jungle filmi hakkında araştırmalar gerçekleştiriliyor. Gerçek yaşam öyküsüne dayanan ve başrolünde Daniel Radcliffe'ın yer aldığı Jungle filmi etkileyici konusu ve çekimleri ile dikkatleri çekiyor. Jungle filmi oyuncu kadrosunda Daniel Radcliffe, Alex Russell, Thomas Kretschmann, Yasmin Kassim, Joel Jackson, Jacek Koman yer alıyor. Jungle filmine dair tüm detaylar haberimizde.. 
 

 
JUNGLE FİLMİ KONUSU NEDİR? 
3 arkadaş seyyah Yossi, öğretmen Marcus ve fotoğraf sanatçısı Kevin bir şekilde amazon onların ilgisini çekmekte ve sürekli oraları keşfetmek istemektedirler. 1980 yıllarında o zamanlar yossi 22 yaşındadır ve adrenalin isteği oldukça fazladır. Bu 3 arkadaşa rehberlik etmek için yeni tanıştıkları Karl Ruprechter yol gösterecektir. Çok fazla olumsuz şey olmadan amazon’un derinliklerine doğru giderken aslında hayatta kalmak için neler yapabileceklerini görecekler ve belkide hayatlarında son gördükleri şey büyük ağaçlar olacaktır.
 
JUNGLE FİLMİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? 
Jungle filmi oyuncu kadrosunda Daniel Radcliffe, Alex Russell, Thomas Kretschmann, Yasmin Kassim, Joel Jackson, Jacek Koman yer alıyor.

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