23 Ekim 2020 Cuma 13:44 - Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 13:44

Sosyal medyada, Hadise'yle evleneceği konuşulan Kaan Yıldırım hakkında araştırmalar hız kazandı. Genç oyuncu, kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başlamıştı. Kendisi gibi oyuncu olan Ezgi Eyüboğlu ile 2016 yılında evlenip, 1 yıl evli kalmıştır. En son Hekimoğlu dizisinde başrol oyuncularından Mehmet Ali Çağlar'ı canlandıran Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım kaç yaşında?

KAAN YILDIRIM KİMDİR?

34 yaşında olan Kaan Yıldırım, 24 Aralık 1986 yılında Türkiye'nin İstanbul şehrinde doğdu. İngiltere Londra Brunel Üniversitesi pazarlama bölümünden mezun oldu. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

Oyunculuk kariyerine Kayıp dizisinde Kadir karakterini canlandırarak başladı. Ancak Yıldırım, asıl çıkışını başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı 'Ulan İstanbul' adlı dizisiyle yaptı. 2015 yılında ise başrollerini Ezgi Eyüboğlu ile üstlendiği bir yaz dizisi olan Adı Mutluluk dizisinde Batu Değirmenci karakterini canlandırdı.

KAAN YILDIRIM'IN OYNADIĞI DİZİLER

Televizyon

2013 Kayıp Kadir

2014 Ulan İstanbul

2015 Adı Mutluluk

2016 Kalbim Yangın Yeri

2017 Klavye Delikanlıları

2018 İnsanlık Suçu

2019 Halka

2019- Hekimoğlu

KAAN YILDIRIM'IN OYNADIĞI FİLMLER

Sinema

2014 Ümmü Sıbyan: Zifirı

2015 Yok Artık!

2017 Bölük

KAAN YILDIRIM'IN ESKİ EŞİ KİM?

14 Mayıs 2016 yılında Ezgi Eyüboğlu ile Esma Sultan Yalısı'nda evlendi. Çift 26 Haziran 2019 tarihinde boşandılar.