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Yaşam

Kaçak göçmenleri taşıyan kamyon kaza yaptı

Kaçak göçmenleri taşıyan kamyon ile takip eden polis aracı kaza yaptı, 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

DHA31 Aralık 2020 Perşembe 21:37 - Güncelleme: 31 Aralık 2020 Perşembe 21:37
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Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde kaçak göçmen taşıyan kamyonet, güvenlik güçlerinden kaçarken elektrik direğine çarptı. Kazada araçta bulunan kaçak göçmenlerden 2'si öldü, 3 kişi yaralandı. Aracı takip ederken kaza yapan polis aracında ise 2 polis memuru yaralandı.

Kaza, Doğubayazıt ilçesi Sulucem Köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DJ 688 plakalı kaçak göçmen taşıyan kamyonet, güvenlik güçlerinden kaçmak istedi. Bir süre ilerleyen kamyonet, yol kenarındaki elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada araçta bulunan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

POLİS ARACI DA KAZA YAPTI: 2 POLİS YARALI

Kaçak göçmenlerin bulunduğu kamyoneti takip eden polis aracı da buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Araçta bulunan 2 polis yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Dr. Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı polislerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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