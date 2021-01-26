Kaçak içki imalathanesine baskın

AA 26 Ocak 2021 Salı 15:48 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 15:48

Emniyetten yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin son zamanlarda vatandaşların hayatını tehlikeye sokarak ölümlere sebep olan sahte içki imal eden ve satan kişilere yönelik çalışma yürüttüğü belirtildi.

Alınan bilgiler doğrultusunda ekiplerin, sahte içki ürettiği ve sattığı tespit edilen şahısların yakalanması ve hazırlanan sahte içkilerin piyasaya sürülmeden ele geçirilmesine yönelik belirlenen içki üretim imalathanesine operasyon düzenlediği ifade edildi.

Ekiplerin imalathane olarak kullanılan ikamette arama yaptığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Aramada çeşitli marka, ebat ve ölçülerde 790 şişe sahte içki, 13 bidon içerisinde 390 litre saf alkol, 708 adet sahte TDDK bandrolü ele geçirilmiş olup, 2 şüpheli şahıs gözaltına alınarak tahkikata başlanılmıştır. Şüpheli şahıslar hakkında işlemler KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir."