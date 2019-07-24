Balıkesir'de kaçak kazı yapan definecilere suçüstü
Balıkesir Erdek ilçesinde Arkeolojik Sit alanı içinde kaçak kazı yapan defineciler suçüstü yakalandı.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına gelen bilgi üzrenine Hamamlı mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan 1. Derece Arkeolojik Sit alanında yapılan kontrolde, H.G. ve Ö.E. isimli şahıslar 2 adet detektör ve 2 adet kazma ile birlikte yakalandı. Adli makamların talimatıyla bu olayla ilgili olarak H.G. ve Ö.E. gözaltına alınarak, haklarında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
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