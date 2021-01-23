İSTANBUL 13°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2021 Cumartesi / 9 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4126
  • EURO
    9,0363
  • ALTIN
    441.833
  • BIST100
    1542.45
Yaşam

Kaçak köpek yavruları yakalandı

Bulgaristan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye getirilen 7 köpek yavrusundan 4'ü kuvöze alındı.

AA23 Ocak 2021 Cumartesi 18:10 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 18:10
ABONE OL

Edirne'de, Bulgaristan plakalı bir araçta bulunan pomerian cinsi 7 köpek yavrusundan durumu ağırlaşan 4'ü kuvözde tedavi ediliyor.

Bulunduktan sonra Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) görevlilerine teslim edilen köpekler, İstanbul'daki bir veteriner kliniğine götürüldü.

Köpeklerden durumu ağırlaşan 4'ü kuvöze alındı.

HAYTAP Temsilcisi Zuhal Arslan, AA muhabirine, köpeklerin çok küçükken annelerinden koparıldıklarını söyledi.

Anne sütü alamadıkları için hayvanların bağışıklıklarının çok düşük olduğunu belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Durumları çok iyi değil. 7 köpekten 4'ü kuvözde şu an ama diğer 3 köpeğin de durumu kötüleşmeye başladı. Çok küçükler çünkü. Geçen ay 6 köpek yakalanmış, 5'i ölmüştü. Ondan önce 14 köpek yakalandı 11'i öldü. Çünkü köpekleri annelerinden çok küçükken koparıyorlar. Köpekleri en az 2,5 ay süt emmeleri gerekirken 30 günlükken annelerinden alıyorlar, sütten kesiyorlar. Aşıları yok, üzerine bir de narkoz veriyorlar havlamasınlar diye."

Arslan, cins köpeklerin satışının yasaklanmasını istedi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün rutin kontroller sırasında şüphe üzerine Bulgaristan plakalı bir aracı durdurmuş, araçta yapılan aramada pomerian cinsi 7 köpek yavrusu bulunmuştu. Şüpheliler K.S. ve İ.B. hakkında soruşturma başlatılmıştı. Köpeklerin uyutulduktan sonra bir kadın yolcunun kabanının astarına gizlenerek yurda getirildiği ortaya çıkmıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.