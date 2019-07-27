Toplanması yasaktı, 602 bin lira ceza kesildi

30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6691
  • 6,3392
  • 256.489
  • 102837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kaçak salep toplayanlara 602 bin lira ceza kesildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından Ağrı'da kaçak olarak doğadan salep toplayanlara 601 bin 712 lira idari para cezası kesildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ağrı'da bir yolcu otobüsünde yapılan kontrol sırasında, 23 çuval içerisinde 610 kilogram kurutulmuş salep soğanı ile yakalanan yabancı uyruklu iki kişiye 300 bin 856'şar lira olmak üzere toplamda 601 bin 712 lira idari para cezası uygulandı.
 
Salep soğanları, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Ağrı Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
 
Nesli Tehlikede Olan Yabani Bitki ve Hayvan Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye göre, nesli tehlike altında türler listesinde bulunan ve koruma altına alınan salep bitkisinin doğadan toplanmasına izin verilmiyor. Salep ve yabani orkidelerin kök yumrularının sökülerek ticari amaçla toplanması, endemik olan bu bitkilerin zaman içinde yok olma tehlikesini ortaya çıkarıyor.

Terör örgütü PKK´ya götürülen 4 kişi ile 2 işbirlikçi ´drone´lu operasyonla yakalandı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den satın almışlardı... İlk Apache'ler ülkeye ulaştı

ABD'den satın almışlardı... İlk Apache'ler ülkeye ulaştı

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ta kaptanlığa getirildi

Yıldız futbolcu Beşiktaş'ta kaptanlığa getirildi

Toplanması yasaktı, 602 bin lira ceza kesildi

Toplanması yasaktı, 602 bin lira ceza kesildi

Kuzey Kore’nin yeni nesil füzeleri korkuttu: Engellenmesi zor

Kuzey Kore’nin yeni nesil füzeleri korkuttu: Engellenmesi zor

Bu yöntemle 3 bin ev aydınlanıyor

Bu yöntemle 3 bin ev aydınlanıyor

Türkiye'den emir bekliyorlar: Fırat'ın doğusuna hazırız

Türkiye'den emir bekliyorlar: Fırat'ın doğusuna hazırız

2 ay önce deneme amacıyla başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor

2 ay önce deneme amacıyla başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütü PKK´ya götürülen 4 kişi ile 2 işbirlikçi ´drone´lu operasyonla yakalandı

Terör örgütü PKK´ya götürülen 4 kişi ile 2 işbirlikçi ´drone´lu operasyonla yakalandı

Futbol kuralları baştan aşağı değişiyor! Artık onlar da kart görecek

Futbol kuralları baştan aşağı değişiyor! Artık onlar da kart görecek

Nefes kesici doğa olayları

Nefes kesici doğa olayları

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA