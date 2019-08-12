Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,494
  • 6,1476
  • 262.705
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kaçan boğa kenti karıştırdı! Birbirlerine girdiler...

Rize'de sahibinin elinden kaçarak yola çıkan ve sürücülere zor anlar yaşatan boğa, yaklaşık bir saatlik kovalamacanın ardından yakalandı.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sahil dolgu alanında, kasap olduğu öğrenilen sahibinin elinden kurtularak kaçan boğa, Karadeniz Sahil Yolu'ndan karşıya geçti.

Rize Devlet Hastanesine kadar ulaşan boğa, daha sonra 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan Rize Ziraat Çay Bahçesi'ne doğru yokuş yukarı çıkmaya başladı.

Burada sahiplerinin yakalanmaya çalıştığı boğa, bir emlak ofisine girdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Rize Belediyesi ekipleri, boğaya sakinleştirici iğne attı. Buna rağmen sakinleşmeyen boğa, emlak ofisinden çıkarak yokuş aşağı koşmaya başladı.

İki apartmanın arasında sıkışan boğa, sakinleştirici iğne atıldıktan sonra iple bağlanmaya çalışıldı. İpi tutanları da sürükleyen boğa, bir süre daha kaçtıktan sonra yakalandı.

Kovalamaca sırasında vatandaşlara ve sürücülere zor anlar yaşatan boğa, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu yakalandığı yol ortasında, sahibi tarafından kesildi.

Bazı evlerin balkonlarındaki vatandaşlar, boğanın yol ortasında kesilmesine tepki gösterdi.

Hayvan sahipleri ile kesime tepki gösteren bir kişi arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle tartışma sonlandırıldı.

Burada tepkiyle karşılaşan boğa sahibi ve yakınları, "Başka çaremiz yoktu. Araçlara ve iş yerlerine zarar verdi. Daha fazla zarar vermemesi için mecbur kaldık. " ifadelerini kullandı.

Kesilen boğa, daha sonra kasap arabasına yüklenerek götürüldü.

Kırgız polisi paylaştı! İşte Atambayev´in evindeki silahlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Diyarbakır'da korkutan deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem

'MHP, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin daima arkasında'

'MHP, Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin daima arkasında'

Güzel haber: Sayı 6'ya çıkacak, 3 kıtayı kapsayacak

Güzel haber: Sayı 6'ya çıkacak, 3 kıtayı kapsayacak

Fenerbahçe'den Mario Balotelli bombası

Fenerbahçe'den Mario Balotelli bombası

Norveç'teki cami saldırganı yargılanıyor! İlk kez görüntülendi

Norveç'teki cami saldırganı yargılanıyor! İlk kez görüntülendi

300 yıllık gelenek... Köy meydanında bölüşüyorlar

300 yıllık gelenek... Köy meydanında bölüşüyorlar

Antalya’da şaşırtan manzara! TIR'dan caddeye döküldü...

Antalya’da şaşırtan manzara! TIR'dan caddeye döküldü...

İstanbul Havalimanı'ndan 'iş ilanı' uyarısı: Suç duyurusunda bulunuldu

İstanbul Havalimanı'ndan 'iş ilanı' uyarısı: Suç duyurusunda bulunuldu
 

POPÜLER HABERLER

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Kaçan boğa şehri karıştırdı! Birbirine girdiler...İşte o anlar

Şaşırtan olay: Helikopterler denizden almış!

Şaşırtan olay: Helikopterler denizden almış!

Kent merkezine 30 dakika uzaklıkta... Büyük ilgi görüyor

Kent merkezine 30 dakika uzaklıkta... Büyük ilgi görüyor

Sadece yazın hazırlanıyor... Kilosu 300 lira

Sadece yazın hazırlanıyor... Kilosu 300 lira

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA