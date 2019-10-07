19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7481
  • 6,3197
  • 276.587
  • 104761
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu

İstanbul'da yaşayan anne Diğdem Şenol, velayeti kendisinde olan ancak eski eşi tarafından Irak'a kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu.

  • AA
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul'da yaşayan anne Diğdem Şenol, velayeti kendisinde olan ancak eski eşi tarafından Irak'a kaçırılan oğluna Dışişleri Bakanlığının girişimleri sonucu Erbil'de kavuştu.
 
Anne Şenol, 11 yaşındaki oğlu Ö.B.Ç'yı haziran ayında "yasal hakkı" gereği cezaevinden izinli çıkan babası Çağrı Çapraz'a teslim etti.
 
Çağrı Çapraz, günü dolduğunda oğlunu annesine götürmek yerine kayıplara karıştı. Oğlundan ve Çağrı Çapraz’dan bir daha haber alamayan Şenol, uzun süre nerede olduklarını araştırdı. Hiçbir sonuç elde edemeyen Şenol, bir programda karşılaştığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da yardım istedi.
 
Haberin televizyonlarda yayınlanmasının ardından oğlunun Irak'ın Erbil kentinde olduğunu öğrenen Diğdem Şenol, Dışişleri Bakanlığına başvurdu.
 
Erbil'e gelen anne, önce Çağrı Çapraz'la görüşüp oğlunu teslim etmesini istedi. Olumlu cevap alamayan Şenol, daha sonra Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğuna başvurdu.
 
Başkonsolosluğun girişimleri sonucu Ö.B.Ç. bulunarak annesine teslim edildi.
 
Daha önce Türkiye'de uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklu bulunan Çağrı Çapraz ise Irak'a kaçak yollardan girme ve velayeti annesinde olan çocuğu alıkoyma gerekçesiyle tutuklandı.
 
"Rüyada gibiyim"
Aylar sonra birbirine kavuşan anne oğul, Erbil Başkonsolosluğunda birbirlerine sarılarak hasret giderdi.
 
Duygusal anların yaşandığı kavuşma sırasında anne Şenol, "Sanki rüyadayım. Aylardır ayrı kaldığım çocuğuma kavuştum. Çok mutluyum." dedi.
 
Şenol, oğlunun kayıp olduğu süre içinde kendisini arayarak destek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı minnettar olduğunu belirterek, "Herkesin çok emeği geçti. Tek başıma olsaydım zaten başaramazdım. Sayın Cumhurbaşkanıma çok teşekkür ediyorum. Bizzat arayıp ilgilendiği için. Başkonsolosluğa çok teşekkür ederim, emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler, beni yavruma kavuşturdular." diye konuştu.
 
Annesinden 4 aydır ayrı kalan Ö.B.Ç ise kardeşini ve okulunu çok özlediğini söyledi.
 
Kayıp çocuğun bulunmasını sağlayan Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay da velayeti annede olan çocuğu yasa dışı yollardan Irak'a getirildiğini ifade ederek, "Olayın öğrenilmesine müteakip burada yerel makamlar nezdinde gerçekleştirilen girişimlerin sonucunda çocuğun yeri tespit edildi ve annesine kavuşturuldu." dedi.
 
Anne Diğdem Şenol ve oğlu resmi işlemlerinin tamamlanmasının ardından uçakla Türkiye'ye gönderildi.

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rusya'dan Türkiye'nin beklenen harekatı ile ilgili açıklama: Biliyor ve kabul ediyoruz

Rusya'dan Türkiye'nin beklenen harekatı ile ilgili açıklama: Biliyor ve kabul ediyoruz

Kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu

Kaçırılan oğluna Erbil'de kavuştu

Başkan Erdoğan'a Sırbistan'da jest!

Başkan Erdoğan'a Sırbistan'da jest!

Büyük rezalet! Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğarak öldürmek istedi

Büyük rezalet! Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğarak öldürmek istedi

Mete Yarar: ABD'ye geri adım attırmak başarıdır

Mete Yarar: ABD'ye geri adım attırmak başarıdır

İnanılmaz anlar! Yolcu uçağı nükleer başlıklı füzeyi böyle görüntüledi

İnanılmaz anlar! Yolcu uçağı nükleer başlıklı füzeyi böyle görüntüledi

Başkan Erdoğan: Ülkemizin bölgeye yönelik politikası açık ve nettir

Başkan Erdoğan: Ülkemizin bölgeye yönelik politikası açık ve nettir

Barış Pınarı Harekatı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti

Barış Pınarı Harekatı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti
 

POPÜLER HABERLER

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA