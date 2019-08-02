Bu akşam Kanal D'nin yayın akışında yer alan Kader Ajanları filmi izleyicisine keyifli dakikalar yaşatacak. Kader Ajanları oyuncuları kimler? Kader Ajanları filmi konusu nedir? sorularının yanıtları merak edilmeye başlandı. Kader Ajanları, 2011 yapımı romantik, bilim-kurgu ABD filmi. Film, Philip K. Dick tarafından yazılan kısa bir hikâye olan "Adjustment Team"'i temel alır. George Nolfi tarafından yazılıp yönetilen filmin başrollerinde Matt Damon ve Emily

Blunt yer alıyor. Kader Ajanları filmi hakkında merk edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

KADER AJANLARI OYUNCULARI KİMLER?

Kader Ajanları filminin oyuncu kadrosunda; Matt Damon, Emily Blunt, John Slattery, Anthony Mackie, Terence Stamp yer alıyor.

KADER AJANLARI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kaderimizi biz mi kontrol ediyoruz, yoksa görünmez güçler mi bizi idare ediyor? Senatoya girmek üzere olan, hırslı politikacı David Norris (Matt Damon) daha önce tanıdığı hiçbir kadına benzemeyen Elise Sellas’la (Emily Blunt) tanışır. Tam ona âşık olmaya başladığını fark ettiği an, gizemli adamlar çifti ayırmak için karşılarına çıkar.

Bu adamlar sahip oldukları güçle, David ve Elisa’nın bir araya gelmesine engel olmak için, ellerinden geleni yapacaklardır. Bu yoğun engellemeler karşısında, David ya Elisa’nın peşini bırakıp daha önce kendisi için çizilmiş yoldan gidecek… ya da Kader’e karşı gelmek için her şeyi tehlikeye atıp onunla olacaktır.