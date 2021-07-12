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Yaşam

KADES'ten yardım isteyip polisi beklerken kocasını bıçaklayan kadın serbest

Kütahya'da şiddet gördüğü eşi Ş.Y.'yi bıçakla hafif yaralayan G.Y. isimli kadın emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Eşinden şikayetçi olmayan Ş.Y. ise tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

DHA12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:46 - Güncelleme: 12 Temmuz 2021 Pazartesi 10:47
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Pirler Mahallesi Yapıcı Sokak'taki apartmanda oturan G.Y., iddiaya göre, eve gelen kocası Ş.Y.'nin kendisini dövdüğü gerekçesiyle Kadın Destek Uygulaması'ndan (KADES) yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, apartmana geldiklerinde, Ş.Y.'yi bıçakla yaralanmış buldu. Ş.Y., sağlık görevlilerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kocasını bıçaklayan G.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Hafif yaralı olan Ş.Y. tedavisinin ardından hastaneden taburcu olurken, eşi G.Y.'den de şikayetçi olmadı. Emniyette ifadesi alınan G.Y. işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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