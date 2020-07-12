İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Temmuz 2020 Cumartesi / 20 Zilkade 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8627
  • EURO
    7,774
  • ALTIN
    396.959
  • BIST100
    114809
Yaşam

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde maske unutuldu

Kadıköy Caddebostan Sahili'nde havanın da iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar koronavirüse aldırmadan sahile akın etti. Vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı görüldü.

DHA12 Temmuz 2020 Pazar 00:17 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 00:17
ABONE OL

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan bazı önlemlerin kaldırılmasıyla başlayan yeni süreçte vaka sayılarında yaşanan artışlara rağmen vatandaşlar maske takmadan Kadıköy Caddebostan Sahili'ne akın etti. Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı sahilde vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise maskelerini çenesinin altından taktı.

"MASKEYE ALIŞTIM"

Caddebostan Sahili'nde ailesi ile birlikte piknik yapan Aytül Duyan, “Hava çok sıcak, şöyle serin serin oturalım dedik, zaten aileyle beraberiz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, bu kadar yakınız ama biz aile olduğumuz için buna dikkat etmiyoruz. Toplu taşımaya binmiyorum, sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorum, markete gittiğim zaman da koruyorum 1,5 -2 metre mesafe olmasına dikkat ediyorum. Gerektiğinde eldiven takıyorum, maskeyi zaten çıkarmıyorum, çok alıştım, alışmak zorundayım" şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.