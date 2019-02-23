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Kadıköy’de bir kişi "Çocuğum otobüsün altında" diyerek belediye otobüsünün altına girdi

Kadıköy’de kimliği tespit edilemeyen bir şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle “Çocuğum otobüsün altında” diyerek belediye otobüsünün altına girdi. Kadıköy’de yaşanan bu garip olay polis ve itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

  • İHA
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Olay, sabah saatlerinde Kadıköy Osmanağa Mahallesi Rıhtım Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği henüz tespit edilemeyen bir şahıs “Çocuğum otobüsün altında, onu kurtarmam lazım” diyerek 34 UYB 58 plakalı İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne ait özel halk otobüsünün arka kısmından altına girdi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen otobüs şoförünü uyararak durdurdu. Otobüsün altında yatan şahsa çevredeki vatandaşlar “Ne yapıyorsun? Çıksana oradan” dedi fakat otobüsün altından çıkmadı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

KAZA DİYE GELDİLER BAMBAŞKA BİR ŞEY ÇIKTI

Olay yerine kaza diye gelen ekipler otobüs altında hiç yara almadan çevreye bakan şahsı görünce şok oldu. Otobüsün altına henüz ne sebeple girdiği öğrenilemeyen şahıs yaklaşık yarım saatlik ikna çabalarının ardından otobüsün altından çıkartılarak gözaltına alındı.
 
“HER ŞEY BİR ANDA OLDU”
 
Otobüs şoförü Ali Uçar olayın bir anda olduğunu belirterek, “Otobüsün arkasından koşarak geldi, otobüsün altına girdi. Kaza falan olmadı kesinlikle, otobüsün altına girdi ve çıkmadı. Yolcu indiriyordum ben bir anda oldu, ‘çocuğum var otobüsün altında’ dedi ve altına girdi” dedi
 
Olayı gören çevredeki vatandaşlar otobüsün altında bebeği olduğunu söyledi ve bir anda otobüsün atlına girdiğini belirterek, “Kaza değildi, bir anda otobüsün arka tarafına girdi, zorla çıkardı ekipler, motorun arkasında bebeği olduğunu söyleyerek girdi, ekipler araştırıyor” diye konuştu.
 
Olayla ilgili araştırma sürüyor

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