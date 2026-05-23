Kadıköy'de rahatsızlanan sürücü takla attı

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Kadıköy D-100 Karayolu Sahrayıcedit mevkii yan yolda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, D.T. isimli erkek bir şahsın yönetimindeki 34 DGK 022 plakalı Audi marka otomobilin sürücüsü seyir halindeyken bilinmeyen bir sebeple direksiyon başında rahatsızlandı.

Sürücünün rahatsızlanması sonucu aniden kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette ilerleyen H.K. idaresindeki 34 HLB 446 plakalı Opel marka otomobile arkadan çarpıp takla attı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu yaralanan D.T.'ye sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı başka bir aracın kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde otomobilin takla attığı ve çevredeki vatandaşların yardıma koştuğu anlar yer aldı.