Kadın muhtar atıl durumdaki köy okulunu eğitime kazandırdı

AA 19 Ekim 2021 Salı 14:55 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 14:55

Büyükoyumca Mahallesi Muhtarı Fatma Yiğit, mahallesinde yaptığı sosyal projelerle dikkati çekiyor.



Evli ve iki çocuk annesi Yiğit, son olarak mahallesinde uzun süre atıl kalan köy okulunu yeniden çocukların hizmetine sunarak mahallelinin takdirini topladı.

Fatma Yiğit, AA muhabirine, uzun yıllar sağlık sektöründe görev yaptığını 2019 yılında muhtar seçildiğini anlattı.

Yaşadığı mahalleye ve insanlara hizmet etmek için muhtarlığı seçtiğini dile getiren Yiğit, en büyük hayali olan köy okulunu yeniden ayağa kaldırmanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cevat Nisbet'in, "Doğanın Çocukları Akademisi" Projesi olduğunu öğrenince harekete geçtiğini anlatan Yiğit, köyündeki okulun proje kapsamında değerlendirilmesi için girişimlerde bulunduğunu ifade etti.

Dönemin Valisi Osman Kaymak, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Atakum Belediyesinin desteğiyle okulun projeye dahil edildiğini söyleyen Yiğit, imzalanan protokol çerçevesinde okulun Atakum Belediyesince onarıldığını dile getirdi.

Atıl okulun sınıflarına at bağlandığını anlatan Yiğit, "Muhtarlık öncesinde de burada yaşadığım için okulun haline çok üzülüyordum. Kapısı, penceresi kırık içinde hoş olmayan şeyler oluyor. Buranın tekrar cıvıl cıvıl çocuk sesleriyle dolması gerektiğini düşünürdüm." diye konuştu.

Muhtar Fatma Yiğit, okulun "Doğa Bilimleri Köyü"ne dönüştüğüne ve yaklaşık 70 öğrencinin okuldaki etkinliklere katıldığına işaret ederek şöyle devam etti:

"Okulu hiçbir şekilde değiştirmedik. Bir iki ekleme yaptık. Ana bina tamamen eski köy okulu, okulu aynı şekilde değerlendirdik. Okulumuzu bu hale getirdik. Amacıma ve hedefime ulaştığımı düşünüyorum. Çocukların burada o cıvıltıları bir şeyler öğrenebilmeleri, hiçbir şey yapmasa bile gelip şu kitaplara dokunmaları, 'Kitapları eve götürebilir miyim?' demeleri, okumaları, okumaya teşvik etmek benim en büyük amacım en büyük mutluluğum. "

Okulda çocuklara OMÜ'den gönüllü öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından doğayla ilgili eğitimler verildiğini aktaran Yiğit, çocukların ve ailelerinin mutluluğuyla kendisinin de mutlu olduğunu söyledi.

Muhtarların hizmet alanının geniş olduğunu ifade eden Yiğit, sosyal hizmetler ve insanların hayatlarına dokunmanın önemli olduğunu sözlerine ekledi.