28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7464
  • 6,4474
  • 255.32
  • 96840.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

YAŞAM

  1. Haberler
  2. Yaşam

Kadın ve iki çocuğun saniyelerle kurtulduğu kaza kamerada

Esenyurt'ta geri manevra yapan cip önce park halindeki araçlara, ardından da binanın önündeki doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Kaza sırasında kaldırımdaki bir kadın ve iki çocuk aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberin
videosu
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, dün akşam saatlerinde Namık Kemal Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 34 MK 128 plakalı araç sürücüsü sokaktaki park halindeki aracını çalıştırarak hareket etti. Geri manevra yapmaya çalışan sürücü, kaldırıma çıkarak önce park halindeki bir araca, ardında da doğalgaz dağıtım kutusuna çarptı. Kaza anında bir kadın ve iki çocuk, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.
 
Doğalgaz kutusundan ses geldiğini fark eden vatandaşlar görevlilere haber verdi. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmazken, sokağa gelen ekipler tedbir amaçlı doğalgazı kesti.
 
Yaşanan olayı gören vatandaşlar aracın geri geldiğini anlatarak, "Orada doğalgaz kutusu vardı ona vurdu. Bizde ekipleri çağırdık geldiler gazı kestiler. Aracın içindeki bir bayan biraz fenalaştı onu eve çıkardılar" dedi.
 
Kadın ve 2 çocuğun kazadan kurtulduğu anlar kamerada
 
Yaşanan olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, siyah renkli aracın geri manevra yaparak gelmesi bir kadın ve 2 çocuğun son anda kaçması aracın diğer 2 araca ve doğalgaz dağıtım kutusuna çarpması görülüyor. Görüntülerin devamında ise aracın içindekilerin panikle inmesi ve vatandaşların koşturması da görülüyor.
 

THY’den duygulandıran Eren Bülbül paylaşımı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Çin'den şaşırtan hamle! O ülkeye savaş gemisi hediye etti

Çin'den şaşırtan hamle! O ülkeye savaş gemisi hediye etti

Galatasaray’da Mesa sürprizi

Galatasaray’da Mesa sürprizi

Tuğçe kâbustan uyanmak istiyor

Tuğçe kâbustan uyanmak istiyor

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Terör inine 'Pençe'... Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Terör inine 'Pençe'... Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

12 yıl sonra aynı yerde intikamı alındı

12 yıl sonra aynı yerde intikamı alındı

Katar'dan 'Patriot' kararı

Katar'dan 'Patriot' kararı

15 Temmuz unutulursa o gün ölürüz

15 Temmuz unutulursa o gün ölürüz
 

POPÜLER HABERLER

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Dünyanın en hızlı trenlerine sahip ülkeleri

Dünyanın en hızlı trenlerine sahip ülkeleri

Süper Lig'de biten tüm transferler

Süper Lig'de biten tüm transferler

Melania Trump heykeli şaka mı gerçek mi?

Melania Trump heykeli şaka mı gerçek mi?

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA