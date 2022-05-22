Kadına şiddete taksiciden müdahale

Olay, geçen cuma İnönü Caddesi'nde bulunan bir taksi durağının önünde meydana geldi. Sokakta yürüyen bir kişi, yanındaki kadını darbetmeye başladı. Kadının çığlıklarını duyan taksi şoförü Faruk Işık, olaya müdahale ederek, adama engel olmaya çalışınca, bu kez saldırgan ile taksici arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgayı, diğer taksiciler ve çevre esnafı ayırdı. Saldırgan, olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay, çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin kadının saçını tutarak savurması, daha sonra taksicinin saldırgana doğru koşup, olaya müdahale ettiği anlar yer aldı.

'SAÇINI ÇEKİNCE MÜDAHALE ETMEK ZORUNDA KALDIM'

Darbedilen kadını kurtarmak için olaya müdahale eden taksi şoförü Işık, "Ben durakta beklerken karşıdan gelen kadın ve erkek tartışıyordu. Erkek, yanındaki kadının saçını çekince müdahale etmek zorunda kaldım. Ortada bir şiddet vardı, çaresiz bir kadın vardı. Bende görevimi yapmak mecburiyetinde kaldım. Ardından esnaf arkadaşlarımız da gelip bize yardımcı oldu, polislerle birlikte kadın kurtarıldı. Bu olayı gözardı edemezdik, gerekeni yaptık. Ben müdahale ettikten sonra bana karşılık verdi ama hiçbir darbe almadım. Kadın arkadaş gelip duraktaki arkadaşlarımıza teşekkürlerini iletmiş. İsmini bilmiyorum ama sağlığı gayet yerinde" dedi.

Polis, görüntülerdeki kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.