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Yaşam

Kadınlarla tuzağa düşürmüşler! Restorana ''fahiş hesap'' operasyonu: Ferdi Tayfur'un damadı gözaltında

İstanbul Etiler'de Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'a ait restoranda organize dolandırıcılık yapısının faaliyet gösterdiği iddia edildi. Arkadaşlık uygulamalarından tanıştıkları erkekleri restorana yönlendiren kadınların, müşterilere yüksek hesap çıkarılmasına aracılık ettiği öne sürüldü. Başlatılan soruşturma kapsamında aralarında işletme sahibi Muhammet Aydın'ın da yer aldığı 11 şüpheli gözaltına alındı.

HABER MERKEZİ23 Haziran 2026 Salı 09:37 - Güncelleme:
Kadınlarla tuzağa düşürmüşler! Restorana ''fahiş hesap'' operasyonu: Ferdi Tayfur'un damadı gözaltında
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Etiler'de Ferdi Tayfur'un damadı Muhammet Aydın'ın işlettiği restorana, kadınların arkadaşlık uygulamasından getirdiği müşterilere yüksek hesap çıkarıldığı iddiasıyla operasyon düzenlendi. Aralarında işletme sahibinin de bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı, güvenlik kamerası kayıt cihazının ise söküldüğü tespit edildi.

KADINLAR ARKADAŞLIK UYGULAMASINDAN MÜŞTERİ GETİRDİ

Beşiktaş Etiler'de 5 Haziran'da meydana gelen olayda, bazı kişilerin sosyal medya ve arkadaşlık uygulamasından tanıştıkları kadınlar aracılığıyla restorana yönlendirildiği ve yüksek hesaplarla karşılaştıkları iddiasına soruşturma başlatıldı. Şikayetçi olan kişilerin ifadelerine göre, kadınlarla önce kahve dükkânında buluşulduğu, ardından Etiler'deki restorana gidildiği ve burada yüksek hesap çıkarıldığı öne sürüldü. Soruşturma kapsamında kadınlar ile bazı işletme çalışanlarının organize şekilde hareket ettiği iddiaları dosyaya yansıdı.

FERDİ TAYFUR'UN DAMADI DA GÖZALTILAR ARASINDA

Yürütülen çalışmalarda organizasyonu yönettiği değerlendirilen Burak A. ile merhum sanatçı Ferdi Tayfur'un damadı işletme sahibi Muhammet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alın. Şüphelilerin adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASI KAYIT CİHAZI SÖKÜLEREK YOK EDİLDİ

Soruşturmanın dikkat çeken detaylarından biri de güvenlik kamerası kayıt cihazı oldu. Olaydan bir gün sonra inceleme için restorana giden ekipler, cihazın yerinde olmadığını ve kabloların söküldüğünü tespit etti. İşletme tarafının cihazın arızalandığını ve tamire gönderildiğini öne sürdüğü, ancak kayıt cihazının teslim edilmemesi üzerine Muhammet Aydın hakkında 'suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

Kadınların anlaştıkları erkekleri söz konusu restorana götürdüğü anlar kameraya böyle yansıdı.

SUÇ KAYITLARI TESPİT EDİLDİ

Denetimlerde ayrıca 7 kişinin sigortasız çalıştırıldığı ve kapalı alanda tütün mamulü tüketildiği belirlendi. Bazı çalışanların farklı suç kayıtlarının bulunduğu da soruşturma dosyasına yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, kadınların erkeklerle kahve dükkanında buluştuğu, ardından birlikte restorana doğru yürüdükleri anların yer aldığı belirtildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.

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  • organize yapı
  • yüksek hesap
  • arkadaşlık uygulaması

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