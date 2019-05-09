Kadir Gecesi ne zaman hangi gün? Kadir Gecesi nasıl idrak edilir, neler yapılmalı?
Ramazan ayının gelmesi ile vatandaşlar Kadir gecesini de heyecan ve coşkuyla beklemeye başladı. Vatandaşlar, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, Kadir gecesi nasıl idrak edilir, Kadir gecesinde neler yapmalı sorularına yanıt aramaya başladı. Kadir Gecesi ramazan ayı içerisinde gerçekleşir. Bu gecenin fazileti ve önemi Müslümanlar için çok yüksektir. Kadir Gecesinde Müslümanlar ibadetlerinde yoğun bir gece yaşar. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (CC), “Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir” şeklinde buyurur. Peki, Kadir gecesi hangi gün idrak edilir? Kadir Gecesi nasıl anlaşılır? Kadir Gecesi’nde ne oldu? İşte, “kadir gecesinde neler yapılmalı” sorusunun yanıtı…
Kadir gecesi ibadetleri Müslüman vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kadir gecesinde neler yapılması gerektiği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün, Kadir gecesi nasıl idrak edilir, Kadir gecesinde neler yapmalı sorularına bu kutsal gecenin yaklaşmasıyla birlikte yanıt aramaya devam ediliyor. Binbir aydan daha değerli olan ramazan ayı içerisinde idrak edilecek kadir gecesi Müslümanlar için büyük önem taşıyor. Kuran-ı Kerim’in indirildiği ay olarak kabul edilen bu mübarek ayda yapılan ibadetlerin kabul olacağı inancı çok yüksektir. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (CC), “Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir” şeklinde buyurur. Kadir Gecesi'nde kılınan namaz bir ömre bedel sayılıyor. Edilen tüm dualar kabul oluyor. Haberimizin devamında, kadir gecesi ibadetlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Kadir Gecesi bu yıl 31 Mayıs 2019 gününü 1 Haziran’a bağlayan gece idrak edilecek. Kadir Gecesi'nde kılınan namaz bir ömre bedel sayılıyor. Edilen tüm dualar kabul oluyor.
Peygamberimiz Hazreti Muhammed Kadir Gecesi için şöyle buyuruyor;
"Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır."
"Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır."
Peygamberimiz (sav) buyuruyor:
"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur’ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir."
Kadir Suresi'nde ne anlatılır: Kadir Gecesinin önemini en güzel anlatan da Kur'an da yer alan Kadir Suresi'dir. Türkçe meali şöyledir;
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- Biz o (Kur'ân)nu Kadir gecesinde indirdik.
2- Kadir gecesinin ne olduğunu sen nereden bileceksin?
3- Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
4- Melekler ve Ruh (Cebrail veya Ruh adındaki melek) o gece Rablerinin izniyle, her iş için inerler.
5- O gece, tanyeri ağarıncaya kadar süren bir selâmettir.
KADİR GECESİ'NİN ZAMANI
Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan’ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. İslam peygamberi Muhammed Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; “Siz Kadir gecesini Ramazan’ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız” emiştir.
KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?
1- Denizlerin suyu bir an tatlılaşır.
2- Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. bulut yoktur. Yağmur ve rüzgar yoktur.
3- Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Yükselinceye kadar sanki büyük bir tabak gibidir.
4- Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen alimler de olmuştur.
KADİR GECESİ NEDİR?
Kadir, sözlükte, hüküm, şeref, güç, yücelik gibi anlamlara gelir. Dini literatürde, “leyletü’l kadr” şeklinde Kur’an-i Kerim’in indirildiği gecenin adı olarak kullanılır. Aynı adı taşıyan Kur’an-i Kerim’in 97. Kadir süresi, bu gecenin fazileti hakkında nazil olmuştur. Bu sürede yüce Allah (cc) şöyle buyurmaktadır. “Şüphesiz biz o Kur’an’ı Kadir gecesinde indirdik, Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır, Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede Rab’lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir”
Görüldüğü üzere bu ayette, Kur’an-ı Kerim’in Kadir gecesinde indirildiği ve bu gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilmektedir. Hayırlı olanın bu gecede yapılan amel olduğu, bin ayın ise içinde Kadir gecesinin bulunmadığı bir süreyi ifade ettiği anlaşılmaktadır.
Kadir gecesi, yüce dinimiz İslam’ın en şerefli, en faziletli ve en ihtişamlı gecelerinden en başta gelenidir. Kadir gecesi, İslam güneşinin, Kuran meşalesinin dünyayı aydınlatmaya başladığı mübarek bir gecedir. Bu gece, kalbi Kuran nuru ve peygamber müjdesi ile parlayan, alnı secde izleri ile nurlanan müminler için af ve mağfiret gecesidir.
KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?
Müslüman alemini yakından ilgilendiren Kadir Gecesi ne olmuştur? Kadir Gecesi bilindiği gibi Kur’an'ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gecedir. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e Hira dağında Kur’an'ı Kerim'in ilk ayeti o kutsal gecede inmiştir.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbeerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kuran-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."
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