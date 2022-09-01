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Yaşam

Kafasına taşla vurulan kadın öldü! Eski kocası gözaltına alındı

Adana'da bir kadının evinin bahçesinde darbedilip kafasına taşla vurularak öldürülmesiyle ilgili eski kocası gözaltına alındı.

AA1 Eylül 2022 Perşembe 09:55 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki bir evden kavga sesleri duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, tek katlı evin bahçesinde hareketsiz yatan Şermin Sarı'nın (24), kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri evde inceleme yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Şermin Sarı'nın bir şüpheli tarafından darbedildiği sırada çığlık atarak yardım istediğini belirledi.

İki çocuğu olduğu öğrenilen Sarı'nın cenazesi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sarı'nın yaklaşık 2 yıl önce boşandığı eşi Erhan P'yi şüpheli olarak gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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