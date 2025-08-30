Kafeye 3 gün arayla 2. silahlı saldırı düzenlendi! Müşteriler büyük panik yaşadı

Olay, bugün ilçeye bağlı Tufanpaşa Mahallesi Üstün Sokak'ta bulunan Eva Black isimli kafede meydana geldi. İddiaya göre, 38 plakalı beyaz otomobille gelen 4 kişiden biri araçtan inerek iş yerinin kapısına doğru defalarca ateş etti. Camların kırılmasıyla birlikte içeride oturan müşteriler panik halinde kaçıştı. Şüpheli daha sonra araca binerek bir el daha ateş edip olay yerinden uzaklaştı. 8 el ateş edildiği iş yerine polis ekipleri sevk edildi.Polis, olay yerinde çok sayıdaki boş kovanları toplayıp çalışma yaptı.

3 GÜN ÖNCE DE KURŞUNLANDI

3 hafta önce açılan iş yeri 3 gün önce de kurşunların hedefi olmuştu. 3 gün önce yine gece meydana gelen olayda kimliği belirsiz 2 kişi, motosikletle kafenin önüne gelerek 6 el ateş etmişti. Arda arda meydana gelen kurşunlama olayı sonrası, iş yeri sahibi ve çalışanlar, olay yerinde çekim yapan gazeteciye tehditkar hareketlerde bulunması dikkat çekti.

İş yeri sahibi ve yanındakiler muhabire, "İş yerimin fotoğrafını nasıl çekersin? Burası benim paralı iş yerim, çekemezsin. Bir tek akıllı basın sen misin? Çekmeyeceksin" gibi ifadeler kullandı. Polis ekipleri, iş yerinde ve çevrede inceleme yaparken iş yeri sahipleri arasında da zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Şüphelilerin geldiği aracın plakasını tespit eden polis, şahısları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.