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Yaşam

Kağıthane'de iki grup arasında silahlı kavga

Kağıthane'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken polis kavga sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

İHA17 Eylül 2020 Perşembe 00:50 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 00:50
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Olay, saat 23:00 sıralarında Kağıthane Zafer Caddesi’nde yaşandı. İddiaya göre, iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple silahlı kavga çıktı. 

İki grup arasında yaşanan çatışmada 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 

Kavgaya karışan diğer kişiler ise kayıplara karıştı. Yerde yaralı olarak yatan 1 yaralı ambulans ile Şişli Etfal Hastanesine kaldırılırken diğer bir yaralı ise vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunarak kavgaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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