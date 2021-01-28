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Yaşam

Kağıthane'de uyuşturucu operasyonu

Kağıthane'deki polisin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

AA28 Ocak 2021 Perşembe 20:18 - Güncelleme: 28 Ocak 2021 Perşembe 20:18
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Kağıthane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Merkez Mahallesi'ndeki bir adreste ikamet eden şüphelilerin araçla uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese düzenlenen operasyonda, B.K. (39), H.K. (38) ve Türkmenistan uyruklu M.B. (29) gözaltına alındı.

Yapılan aramada, 64,15 gram marihuana, 2,32 gram esrar, 11 bin lira, 900 dolar, 6 sarı güneş ışığı veren aydınlatıcı, oda sıcaklığı ayarlamasında kullanılan cihaz, branda, havalandırma motoru, uyuşturucu paketlemede kullanılan kağıt ve poşetler ele geçirildi.

Zanlılardan B.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma" suçlarından kaydının bulunduğu, engelli olduğu anlaşılan H.K'nin ise arandığı tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K. serbest bırakıldı, B.K. ile M.D'nin işlemleri sürüyor.

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