İSTANBUL 28°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2020 Perşembe / 6 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6995
  • EURO
    8,9996
  • ALTIN
    461.354
  • BIST100
    1102.65
Yaşam

Kahramanmaraş'ta 1 milyon liralık vurgun

Kahramanmaraş'ta özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinde öğrencileri geliyor gibi gösteren okul sahibi, devleti 1 milyon lira dolandırdı.

IHA24 Eylül 2020 Perşembe 00:37 - Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 00:37
ABONE OL

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında birçok öğrenciyi eğitim kurumuna gelmediği halde geliyormuş gibi göstererek 1 milyon lira civarında haksız kazanç sağlandığı iddiası üzerine çalışma başlattı. Çalışmada okul sahipleri, yöneticileri, çalışanları ve öğretmenlerinden oluşan 10 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin de adliyeye gelerek teslim olması sonrası toplam da 11 kişi savcılığa ifade verdi.

11 kişiden 1’i serbest kalırken, 8 kişi adli kontrol denetimine tabi tutuldu. Şirket sahibi 2 kişi ise tutuklandı. Tutuklanan şirket sahipleri Hayriye A. (39) ve Salih K. (39) cezaevine teslim edildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.